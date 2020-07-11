CHP'den havai fişek yasaklansın teklifi

CHP, havai fişek satışının yasaklanması için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

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Sakarya'da meydana gelen iki havai fişek faciasının ardından, çok sayıda ilde havai fişek kullanımı yasaklanmıştı. CHP'den de havai fişeklerle ilgili Meclis'te bir adım atıldı.

CHP, havai fişek satışının yasaklanması için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

7 kişi hayatını kaybetmişti

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti.

3 şehit 12 yaralı

Fabrikadaki malzemelerin imhası için yapılan çalışma sırasında yaşanan ikinci faciada ise 3 jandarma personeli şehit olmuş, 12 kişi yaralanmıştı.