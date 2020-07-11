Fahrettin Koca uyardı: Bugün en az 1000 kişi yakalanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor.'' ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

''Bugün en az 1000 kişi yakalanacak''

Bakan Koca, ''Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim. Günlük Koronavirüs Vaka Tablosundaki iyileşmeye katkıda bulunun: Maske ve mesafe kuralıyla yeni vaka sayısını düşürün.'' ifadelerini kullandı.