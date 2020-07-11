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Diyanet'e ve üniversitelere yeni atamalar Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamaların Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversitelere olması dikkat çekti..

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni atamalar Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversitelere oldu...

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine ve bazı üniversitelere öğretim görevlisi tespit kararları yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı görevlendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine, aday tespit kurulunca seçilenler arasından belirlenen Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları Dr. Medet Coşkun, Dr. Bilal Esen ve İdris Bozkurt ile Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent Dadaş, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural atandı.

Üniversiteler

Ayrıca aday tespit kurulunca seçilenler arasından belirlenen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Kara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Gündüzöz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir ile ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri arasından belirlenen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Avcu görevlendirildi.

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