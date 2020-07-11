Fenerbahçe'nin konuğu Sivasspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde yaptığı son 3 karşılaşmada 7 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, haftaya 50 puanla 7. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve takımla antrenmana çıkan Tolga Ciğerci'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.

4 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı olacak.

Stoperde belirsizlik sürüyor

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda stoper ikilisindeki belirsizlik devam ediyor.

Sezon başından beri bu bölgede istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçında da aynı sorunla karşı karşıya.

Fenerbahçe'de teknik heyet, savunmada Serdar'ın yokluğunda Simon Falette'in yanında Luiz Gustavo, Jailson ve Ozan Tufan üçlüsü arasından tercih yapacak.