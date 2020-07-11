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Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya sessizliği olay oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararıyla ilgili şu ana kadar yorum yapmaması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Danıştay'ın müze statüsünü iptal ederek ibadetin yolunu açtığı Ayasofya, uzun bir süre daha gündemdeki yerini koruyacak. Sadece Türkiye değil Dünya kamuoyu da Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararını konuşuyor.

Dünya Ayasofya'yı konuşuyor

Batı dünyasında "üzüntü", "hayal kırıklığı", ve "öfke" hakimdi.  Müslüman ülkelerden ise birbiri ardına destek mesajları geldi. 

İmamoğlu konuşmadı

Dünyanın konuştuğu olaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, herhangi bir değerlendirme yapmadı.  Ayasofya'nın bulunduğu şehrin belediye başkanı olan İmamoğlu'nun sessiz kalması Twitter'da tartışma konusu oldu.

Karardan sonra 3 paylaşım yaptı

İmamoğlu'nun Danıştay'ın kararından sonra bu saate kadar 3 paylaşım yaptı ancak bunların içinde Ayasofya yoktu. Bunlar sırasıyla İstanbulluların istekleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Srebrenitsa katliamı oldu.

Dün metro şantiyesinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, burada da bu konuya değinmedi.

Paylaşımların altına "İmamoğlu'ndan Ayasofya için konuşmayacak mısın", "İstanbulun bsşkanı seçtik sizi,iki satır duymak isteriz. Bu nasıl bir duyarsızlıktır." gibi çok sayıda yorum geldi.

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