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AK Parti Gençlik Kollarından 'Ayasofya' için şükür duası

Anadolu Ajansı

AK Parti Ankara Gençlik Kolları, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla sabah namazının ardından şükür duası programı düzenledi. 

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Hacı Bayram Camisi'nde bir araya gelen AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, sabah namazı sonrası şükür duası etti.

Cami çıkışında açıklama yapan AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakur duruşu sayesinde Ayasofya Camii'nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu söyledi.

Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun bir şekilde yeniden cami olarak ibadete açılacak olmasının müjdesini almanın sevincini yaşadıklarını belirten Yıldız, "Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii'ne artık abdest alarak gireceğiz." dedi.

Söz konusu kararın Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargı ve yürütme erklerinin dahilinde aldığı bir karar olduğunu ve en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Burak Yıldız, şunları kaydetti:

''Bu karara karşı bir duruş sergilemek, Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve düşünceleri, istek ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Haklarını kullanmaktan ve zalime haddini bildirmekten çekinmeyen, her hal ve şart altında daima hazır, tam bağımsız ve büyük Türkiye yolunda Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu yolda yürümekten dolayı Allah'a binlerce kez şükrediyoruz.''

Açıklamanın ardından gençlik kolları üyeleri tekbir getirerek, ''Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı'' sloganları attı.

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