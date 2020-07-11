Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak?

Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrasında tarihi yapıda bulunan mozaiklere ne olacağı merak konusu oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya'da bulunan mozaikler için açılır-kapanır bir perde yapılacağını açıkladı. İnsan figürü olmayan mozaiklerin ise üzerinin örtülmesi söz konusu olmayacak.

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Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Karar sonrası tarihi yapıda bulunan mozaik, ikona ve sembollerin ne olacağı merak konusu oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre Ayasofya Cami'nde yapılacak olan düzenlemelerin detayları netleşti.

Kültür bakanlığı düğmeye basıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'nın ibadete açılması için çalışmaların önümüzdeki Cuma gününe kadar tamamlanacağını açıkladı. Bu hafta sonu Kültür Bakanlığı'ndan bir ekip Ayasoyfa Cami'ne gidip incelemelerde bulunacak. Bilindiği gibi Ayasoyfa'nın mevcut halinde 10'dan fazla ikona ve semboller var.

Açılır-kapanır tahta perdeler konulacak

Habertürk'ün haberine göre; Kültür Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre ikon ve semboller için açılır-kapanır bir perde yapılacak. Kıble yönündeki ikonaların üzeri perde ile örtülecek. Meryem ve Cebrail ikonolarının üzerleri örtülecek. Aynı yetkililer ikona ve sembollerin kaldırılmasının veya bir başka yere nakledilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Diğer sembollere ise dokunulmayacak

İnsan figürü olmayan başka sembollerin ise kaldırılması veya üzerinin örtülmesi söz konusu olmayacak. Yetkililer 86 yıl önce cami olarak ibadet edilirken de bu figürlerin üzerlerinin kapatılmadığına dikkat çekti.

Özel teknik ve malzemeyle halı döşenecek

Ayasofya Cami'nin zemininde nasıl bir değişiklik yapılacak? Yetkililer zeminde bazı çökmeler, yıpranmalar olduğunu, buna zarar vermeyecek bir teknikle ve malzemeyle halı döşeneceğini ve ibadete hazır hale getirileceğini belirtildi. Çalışmalar yarından itibaren başlayacak, önümüzdeki Cuma gününe hazır olmak üzere devam edilecek.

15 temmuz tarihine yetişemeyebilir

Yapılması gereken değişiklikler 15 Temmuz'a yetişmesinin pek mümkün olmadığı ifade ediliyor. Açılır kapılır perde sistemi ve zeminde yapılan değişikliklerin 15 Temmuz tarihinden sonra tamamlanacağı belirtildi.