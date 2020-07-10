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“1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu” projesi start aldı

“İçişleri Bakanlığı ve Deniz Feneri Derneği”nin ortaklaşa yürüteceği “1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu” projesi start aldı.

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Ülkemizin güvenliği için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizin isimlerini binlerce km uzakta susuzluk çeken Afrika müslümanlarına su kuyuları açarak şehitlerimize ve onların ailelerine olan vefa borcumuzu ödemek ve dualara vesile olmak amacıyla başlatılan bu dev proje başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gerçekleştirilen törene katılarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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