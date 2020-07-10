“1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu” projesi start aldı
“İçişleri Bakanlığı ve Deniz Feneri Derneği”nin ortaklaşa yürüteceği “1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu” projesi start aldı.Abone ol
Ülkemizin güvenliği için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizin isimlerini binlerce km uzakta susuzluk çeken Afrika müslümanlarına su kuyuları açarak şehitlerimize ve onların ailelerine olan vefa borcumuzu ödemek ve dualara vesile olmak amacıyla başlatılan bu dev proje başladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gerçekleştirilen törene katılarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bizde güzel bir tabir var:— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 10, 2020
"Su gibi aziz ol" denir.
Şehitlerimizin isimleriyle su kuyusu hayratının bir araya gelmesi, hedefi on ikiden vuran bir iş oluyor.
Şehitlerimizin isimlerinin verileceği, 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ su kuyusu hedefinden 5️⃣0️⃣0️⃣'üne ulaştık
Hayırseverlere teşekkür ediyoruz https://t.co/SAbUnGlxMp pic.twitter.com/h0NkvV35l3