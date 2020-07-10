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Muş'ta terör teröristlere bir darbe daha

Muş'ta Şenyayla ile Varto ilçesinin Kolan bölgelerinde düzenlenen terör operasyonunda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.

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MUŞ merkez ve Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat, silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son dönemde il merkezindeki Şenyayla ile Varto ilçesinin Kolan bölgelerinde operasyonların gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başarılı operasyonlarda terör örgütüne ait tespit edilen 3 depoda makineli tüfek, 11 el bombası, 33 roketatar mühimmatı, 1269 muhtelif cins ve çapta mühimmat, 11 tüfek şarjörü, 27 elektrikli fünye, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 büyük mutfak tüpü, 2 telsiz, akü, ampermetre, muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

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