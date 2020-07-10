İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından, "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımında bulundu.Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği ezanla başlayan videoda, "Ayasofya, Fatih'ten başlayan bir gelenek, fethin sembolü, manası, canevi, özlemini çektiğimiz aşk-ı ibadettir. Ayasofya, özlem zincirlerini kırıyor. Ayasofya'mıza kavuşuyoruz. Ayasofya Camii ibadete açılıyor" ifadeleri yer aldı.
Hoşgeldin#AyasofyaCamii pic.twitter.com/BKvt0WajFD— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 10, 2020