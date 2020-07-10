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Beyoğlu Belediyesi'nden 'Kemal Sunal' kararı

BEYOĞLU Belediyesi Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, Kemal Sunal ile özdeşleşen filmlerden olan Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı'nın çekildiği Güneşli Sokağı'nın adı değiştirilerek, Kemal Sunal Sokağı oldu

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Beyoğlu Belediye Meclisi, Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı filmlerinin çekildiği sokağın adının değiştirilmesinde karar kıldı.

Alınan karar doğrultusunda, usta oyuncu Kemal Sunal'ın hatırasını yaşatmak amacıyla, Cihangir Mahallesi'nde bulunan, Güneşli Sokağı'nın adını Kemal Sunal Sokağı olarak değiştirdi.

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