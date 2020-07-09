Mendebur Lemur kimdir kaç yaşında Exatlon Challenge Hakan kilosu kaç?

Acun Medya'nın yeni projesi Exatlon Challenge Netflix aracılığıyla meraklı seyirciyle buluştu. Yarışma Beyaz ve Siyah takımlarına ayrılan sosyal medya fenomenleri arasında geçiyor. Yarışmada merak edilen isimlerden biri de Mendebur Lemur lakabıyla tanınan Hakan oldu. YouTube hem de Twitch kanallarıyla tanınan Mendebur Lemur kimdir, kilosu boyu kaç?

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Survivor'un finaline astık sayılı günler kala Acun Ilıcalı merakla beklenen yeni bombası Exatlon Challenge bombasını patlattı, Exatlon Challenge yarışması Netflix aracılığıyla seyirciyle buluştu ve daha ilk günden Türkiye gündemine girdi. Sosyal medya fenomenlerinin yarıştığı Exatlon Challenge siyah ve beyaz adında iki takımdan oluşuyor. Yarışmanın iddialı ve dikkat çeken isimlerinden biri de endebur Lemur lakabıyla tanınan Hakan oldu.

Gerçek adı Hakan olan Mendebur Lemur’un videoları Youtube’da büyük ilgi topluyor. Lemur 1998 yılında İstanbul'da doğmuş ve şu an Bursa’da yaşamaktadır. 2020 yılı itibari ile 22 yaşında olan Mendebur Lemur'un kendisinden 3 yaş küçük Harun adında bir erkek kardeşi bulunuyor ve bazı videolarda o da rol alıyor.

MENDEBUR LEMUR KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi’nde üniversite eğitimini tamamlayan Mendebur Lemur YouTuber’lığın yanı sıra Twitch’te de yayın yapmakta. 6 Aralık 2015 tarihinden beri Youtube’da aktif bir şekilde takipçilerinin karşısında olan Mendebur Lemur, eğlenceli videoların yanında teknolojik ürünleri de tanıtan içerikler hazırlıyor.

Mendebur Lemur, kullanıcı adıyla sosyal medyada varlığını sürdüren Hakan hem YouTube hem de Twitch kanallarıyla takipçileriyle buluşuyor. YouTube'a ağırlık veren Lemur'un 1 Milton 610 bin takipçisi var.