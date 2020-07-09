BIST 119.082
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 400,30
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Mendebur Lemur kimdir kaç yaşında Exatlon Challenge Hakan kilosu kaç?

Acun Medya'nın yeni projesi Exatlon Challenge Netflix aracılığıyla meraklı seyirciyle buluştu. Yarışma Beyaz ve Siyah takımlarına ayrılan sosyal medya fenomenleri arasında geçiyor. Yarışmada merak edilen isimlerden biri de Mendebur Lemur lakabıyla tanınan Hakan oldu. YouTube hem de Twitch kanallarıyla tanınan Mendebur Lemur kimdir, kilosu boyu kaç?

Abone ol

Survivor'un finaline astık sayılı günler kala Acun Ilıcalı merakla beklenen yeni bombası  Exatlon Challenge bombasını patlattı,  Exatlon Challenge yarışması Netflix aracılığıyla seyirciyle buluştu ve daha ilk günden Türkiye gündemine girdi. Sosyal medya fenomenlerinin yarıştığı  Exatlon Challenge siyah ve beyaz adında iki takımdan oluşuyor. Yarışmanın iddialı ve dikkat çeken isimlerinden biri de endebur Lemur lakabıyla tanınan Hakan oldu.

Gerçek adı Hakan olan Mendebur Lemur’un videoları Youtube’da büyük ilgi topluyor. Lemur 1998 yılında İstanbul'da doğmuş ve şu an Bursa’da yaşamaktadır. 2020 yılı itibari ile 22 yaşında olan Mendebur Lemur'un kendisinden 3 yaş küçük Harun adında bir erkek kardeşi bulunuyor ve bazı videolarda o da rol alıyor.

MENDEBUR LEMUR KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi’nde üniversite eğitimini tamamlayan Mendebur Lemur YouTuber’lığın yanı sıra Twitch’te de yayın yapmakta. 6 Aralık 2015 tarihinden beri Youtube’da aktif bir şekilde takipçilerinin karşısında olan Mendebur Lemur, eğlenceli videoların yanında teknolojik ürünleri de tanıtan içerikler hazırlıyor.

Mendebur Lemur, kullanıcı adıyla sosyal medyada varlığını sürdüren Hakan hem YouTube hem de Twitch kanallarıyla takipçileriyle buluşuyor. YouTube'a ağırlık veren Lemur'un 1 Milton 610 bin takipçisi var.

SON DAKİKA HABERLERİ
Maske takmak koronavirüs riskini ne kadar azaltıyor ?
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'kurultay'mektubu
Altın fiyatları düşecek mi uzman isimden önemli açıklama
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize 651 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 81 il müftülüğüne koronavirüs talimatı
Sevgilisini dövüp aracını yayaların üzerine sürmüştü! İstenen ceza belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da dedesini üçüncü kattan düşerken gören torun gözyaşlarını tutamadı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit olan askerler için taziye mesajı
Bakırköy Belediyesi ilçede havai fişek kullanımını yasakladı!
Borsada 16 yıl sonra ilk! Yüzde 50’nin altında
Yalova'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
LGS 2020 sonuçları açıklanıyor saat kaçta açıklanacak?
Yorumlar