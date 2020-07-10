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Ticaret Bakanı Pekcan'dan kadın kooperatiflerine 150 bin liralık hibe müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ''Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz. Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz.'' dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadınların oluşturduğu, kadın emeği, kadının üretimi, etkenliği olan kooperatifleri desteklemeyi ilk aşamada amaçlıyoruz. Sonra bütün kooperatiflerimize geleceğiz. Burada kadının güçlenmesini ön planda tutuyoruz. Makine ve ekipman alımlarında destek vermeyi planlıyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) tanıtım toplantısına katılarak, çeşitli illerden toplantıya video konferans yöntemiyle katılan kooperatifçilerle görüştü.

'Kadın girişimcilerin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz'

KOOP-DES tanıtım toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın kooperatifçilere seslenerek, “Bilin burada sizin bir bakanlığınız var. Kadın kooperatiflerinin, kadın girişimcilerin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Amacımız, kadınların ekonomik hayata entegrasyonu, el birliği, güç birliği. Burada kadınlarımızın bir araya gelerek nasıl bir dayanışma ruhu sergilediğini gördük. Üstelik; yerel, yerinde, doğal, ekolojik, çevreye duyarlı ve kadın girişimcilerin tek başlarına cesaret edemedikleri girişimleri bir araya gelerek daha güçlü bir yapıya kavuşturarak hem kendi ekonomik refahlarını hem de toplumsal refahı sağlayacak güçteler. Biz bu konuda kadınlarımızı daha fazla cesaretlendirmek için Ticaret İl Müdürlerimizi de talimatlandırdık.

Bundan sonra kadın kooperatiflerimizle daha sık bir araya gelecekler. İnşallah biz de desteklerimizle daha fazla yanınızda olacağız. Zaten sadece kadınlarımızın üretime yönelmesi değil, aynı zamanda hem Türkiye geneline hem de dünya geneline ulaşmaları için çalışmalar yapılıyor. Bakanlık olarak biz hem e-ticaret hem dış ticaret hem de girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Pandemi döneminde bu çalışmalarımızı sanal ortamlara taşıdık. Bunlardan da yararlanmanızı istiyorum. Buralarda sizlere hitap eden çok destek var” ifadelerini kullandı.

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