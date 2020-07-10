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Antalya'da babanın en ağır yükü kızını böyle kucakladı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da, doğuştan rahatsızlığı bulunduğu belirtilen 4 aylık Suriyeli Mehe Hasun, hastaneye getirilirken yolda hayatını kaybetti. Otopsiden sonra bebeğini ceset torbasında kucağına alarak taşıyan baba Allavi Hasun'un o görüntüsü, yürek burktu.

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Elmalı ilçesine tarım sektöründe çalışmak üzere 10 gün önce gelen Suriyeli Allavi Hasun'un doğuştan rahatsızlığı bulunan 4 aylık kızı Mehe Hasun, dün gece fenalaştı.

Baba Allavi Hasun durumu hemen komşularına haber verdi. Hasun ve 4 aylık bebeği, komşularının otomobiliyle Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minik Mehe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane polisinin ve sağlık ekiplerinin Mehe Hasun'un ölümünü şüpheli görmeleri üzerine otopsi yapılması istendi. Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi sonrası evladını teslim aldı

Otopsi yapılan 4 aylık kız bebeğin cansız bedeni, işlemlerin ardından baba Allavi Hasun'a teslim edildi. Bebeğini ceset torbasında kucağına alarak götüren baba Hasun, özel araçla defin için Elmalı'nın Kocapınar Mahallesi'ne gitti.

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