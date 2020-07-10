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Süleyman Soylu Şehit Fatih Manga’yı son yolculuğuna uğurladı

İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga’nın Hava Şehitliği’ndeki defin törenine katıldı.

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Afyonkarahisar İmaret (Gedik Ahmet Paşa) Camiinde kılınan cenaze namazının ardından kortej eşliğinde Hava Meydan Şehitliğine getirilen Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın cenazesi burada düzenlenen törenle toprağa verildi.

Süleyman Soylu da katıldı
Manga’nın defin törenine İçişleri Başkanı Süleyman Soylu da katıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga, özgeçmişinin okunmasının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Soylu tarafından aileye teslim edildi
Şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aileye teslim edildi.

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