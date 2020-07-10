Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek konuşacağı saatin dakikası bomba

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'da ibadet yolunu açılması kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.53’te Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceğini açıkladı.

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DANIŞTAY 10’uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı.

Sevinçle karşılanan karar yankı uyandırırken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Merak uyandıran paylaşım Erdoğan'a yanık isimlerden birii olan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Açıklama yapacağı saatin dakikası: 20.53

Altun Twitter hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan

bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." ifadelerine yer verildi.

1453'e gönderme

Erdoğan'ın açıklama yapacağı saatin seçildiği dakikanın İstanbul'un fetih tarihi 1453'e gönderme olarak yorumlandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 10, 2020

Erdoğan imzaladı Ayasofya Diyanet'e devredildi

Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

Danıştay'ın gerekçeli kararı: Tapuda cami olarak hizmete sunulmuştu

Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği belirtilen gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Kadimden beri korunan Vakfa ait taşınmaz ve hakların, istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamaz." denildi.