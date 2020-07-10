Danıştay Ayasofya için kararını verdi! Karar oy birliğiyle alındı

Türkiye'nin beklediği karar çıktı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararını iptal etti... Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının önünü açan karar oy birliğiyle alındı...

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AYASOFYA'nın cami olarak ibadete açılması için tüm gözlerin çevrildiği Danıştay 10. Dairesi kararını verdi. Danıştay, 86 yıl önceki Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti..

Ayasofya'da ibadet yolu açıldı

Gerekçeli kararda Ayasofya'nın vakıf malı olduğu ve cami olarak ibadete açık olduğu belirtilen kararda cami dışında kullanımının hukuken mümkün olmadığı belirtiliyor.

Erdoğan Ulusa Sesleniş yapacak...

Böylece Ayasofya’nın cami olarak hizmete açılmasının önündeki engel de kalkmış oldu. Ayasofya'nın cami olarak açılmasıyla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Erdoğan bu akşam 20:53'te Ulusa Sesleniş konuşması yapacak...

Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği o karar

'Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı'

Danıştay kararının ardından sosyal medyada çok sayıda sevinç paylaşımı yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından Ayasofya'nın resmini paylaşım "Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı" dedi.

İşte Danıştay'ın verdiği kararın tam metni

Danıştay'ın Ayasofya kararının gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli bulunduğu, kullanım amacının değiştirilemeyeceği belirtildi. Daire, kararında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dava konusu Bakanlar Kurulu kararı, yukarıda yer verilen mevzuat, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve AİHM kararları kapsamında değerlendirildiğinde Ayasofya'nın statüsü muhafaza edilerek hukuk düzenimizle güvence altına alınan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın mülkiyetinde olduğu, Ayasofya’nın vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu, Vakıf senedinin hukuk kuralı etki, değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayıcı olduğu, devletin vakıf varlığının, vakfedenin iradesine uygun olarak kullanılmasını sağlama yönünde pozitif yükümlülüğü, vakıf mal ve hakları ile ilgili olarak vakfedenin iradesini ortadan kaldıracak şekilde müdahalede bulunmama yönünde de negatif yükümlülüğünün bulunduğu kuskusuzdur. Bu durumda Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, bu hususlar dikkate alınmaksızın Ayasofya'nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönünde tesis edilen dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uygunluk görülmemiştir."

Ayasofya ile ilgili yargısal süreç

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

İMZA SAHTE Mİ?... Ayasofya’yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu Kararı 29 Kasım 1934 tarihini taşıyordu. Kararın altındaki Atatürk imzasının sahte olduğu iddiası o günden bu yana tartışmaların hep odağındaydı.

Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.