Danıştay'ın Ayasofya kararını duyanlar kutsal mekan önünde toplandı
TÜRKİYE'de her vatan ferdinin heyecanla beklediği Ayasofya için Danıştay kararını verdi... Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılacağı haberini alan onlarca kişi, kutsal mekanın önünde Türk bayraklarıyla toplanmaya başladı.
Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanmalar başladı. Ellerinde Türk Bayrakları bulunan çok sayıda kişi, dua edip tekbir getiriyor. Her geçen dakika kalabalık daha da artıyor.
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Cami dışında kullanımının hukuken mümkün olmadığı belirtildi
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya ile ilgili verdiği kararda Ayasofya'nın vakıf malı olduğu ve cami olarak ibadete açık olduğu belirtilen kararda cami dışında kullanımının hukuken mümkün olmadığı belirtiliyor.
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Çok sayıda vatandaş sırtlarında Türk bayrağıyla tekbirler getirdi.
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