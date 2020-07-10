Danıştay'ın Ayasofya kararını duyanlar kutsal mekan önünde toplandı

Cami dışında kullanımının hukuken mümkün olmadığı belirtildi

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya ile ilgili verdiği kararda Ayasofya'nın vakıf malı olduğu ve cami olarak ibadete açık olduğu belirtilen kararda cami dışında kullanımının hukuken mümkün olmadığı belirtiliyor.