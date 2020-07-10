Ankara Demirspor ligden çekildi

TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekilerek play-off maçlarına çıkmama kararı aldığını duyurdu.

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TFF 2. Lig'de mücadele eden Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "TFF Yönetim Kurulu 08.07.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonunda duyurdugu kararla 2. Lig Beyaz ve Kırmızı grupta an itibarıyla lider olan takımları şampiyon ilan etmiş, ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan takımların da 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya'da play-off müsabakalan yapacağını duyurmuştur. Aynı kararda 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor takımını 'matematiksel' olarak küme düşürmüştür. TFF sondan ikinci Niğde Anadolu FK'yı ise ligden düşürmemiştir. Oysa Nigde Anadolu FK'nın puanı 17'dir, bu puanın içinde ligden çekilen Elazığspor'u hükmen yendiği için hanesine eklenen 3 puan da vardır. Maç yaparak Nigde Anadolu FK'nin elde etmiş olduğu reel puan 14'tür. Ligde kalması için geçmesi gereken bir üst sıradaki Etimesgut Belediyespor'un puanı ise 28 ve Elazığspor ile de müsabakası bulunduğundan ligler oynansa ve 5 maçını kaybetse dahi 31 puanla ligi tamamlayacaktır. TFF 28 Maçta 14 puan toplayan Niğde Anadolu FK'nin son 6 maçta 15 puan alacağını öngörmüş ligden düşürmemiştir. Bizler de burada bir haksızlık görmüyoruz.

Ancak, aynı grupta 57 puan toplayan ve 2. Sırada yer alan Ankara Demirspor'un lig devam etse 'matematiksel' olarak şampiyonluk şansının çok yüksek olduğu açıkken söz konusu kararla play-off oynatılmasını hakkaniyetli bulmuyoruz. Fikstüre göre ilk maçında ligden çekilen Elazığspor'dan 3 puan alacak kulübümüz, şampiyonluk mücadelesi verdigi en önemli iki rakibi ile evinde oynayacak, Kırşehir deplasmanına gidecek, sondan ikinci Niğde ve Kardemir Karabük ile oynayarak ligi bitirecekti. Söz konusu durum göz önüne alındığında Türkiye liglerinde en fazla şampiyon olma şansına sahip takımın Ankara Demirspor Kulübü olduğu görülecektir.

Pandemiden dolayı maçların oynatılmaması kararı alınıp düşecek takımlara uygulanan 'matematiksellik' ilkesinin kulübümüze de uygulanması gerekirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun doğru bulmadığımız 8.7.2020 tarihinde aldığı karara itiraz ediyor ligden çekilme, play-off maçlarını oynamama ve profesyonel futbol şubemizi kapatma, profesyonel futboldan çekilme kararı aldığımızı Türk Spor Kamoyuna ilan ediyoruz." Ankara Demirspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 6 hafta kala 57 puanla ikinci sırada yer alıyordu. TFF, 60 puanı bulunan lider Bandırmaspor'u şampiyon ilan etmişti.