Trabzonspor'un davası 16 Temmuz'da görülecek

CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesi ile ilgili davanın 16 Temmuz'da görüleceğini açıkladı.

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Trabzonspor'un UEFA ile arasındaki duruşmanın tarihi belli oldu. CAS, duruşma tarihlerini güncelledi. Buna göre, Trabzonspor ve UEFA arasındaki duruşma, 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Karadeniz ekibi, UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası almış, bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS'a gönderdiğini açıklamıştı.