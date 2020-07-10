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Barış Murat Yağcı boyu kaç Survivor Barış Murat kimdir, nereli?

Survivor 2020'nin büyük finaline sadece haftalar kala son 4'e adını yazdıran isimlerden biri de Barış Murat Yağcı oldu. Survivor'daki duruşu, sakin davranışları ve oyunlardaki başarısı ile en çok adından söz ettiren Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve Barış Murat Yağcı ne iş yapıyor birlikte öğrenelim...

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Survivor'un en iddialı isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı adını son altıya yazdırmayı başardı. Büyük finale haftalar kala şampiyonluk koltuğunda ben de varım diyen Barış Murat Yağcı'nın hayatı da çok merak ediliyor. Sessiz ve sakin yapısı, duruşu ile seyircilerin de gönlünü kazanan 29 yaşındaki Cemal Can aslen İzmir Alaçatı doğumlu. Oyunculuk yapan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir’in Alaçatı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Oyunculuk kariyeriyle tanınan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.

Uzun bir süre yurt dışında yaşayan Barış Murat Yağcı, annesinin kanser olduğunu öğrendikten sonra ülkesine geri dönüş yaptı. Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

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