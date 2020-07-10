Bu hafta borsa kaybettirdi altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,81 değer kaybederken; altının gram satış fiyatı yüzde 1,79; dolar/TL yüzde 0,01; avro/TL yüzde 0,62 değer kazandı.

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BIST 100 endeksi, en düşük 112.829,40, en yüksek 120.203,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,81 azalarak 114.808,56 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,79 kazanımla 399,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,81 artışla 2.650,00 liraya çıktı. Geçen hafta 635,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kazanarak 6,8670 liraya yükseldi, avro da yüzde 0,62 artışla 7,7680 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,26 değer kazınırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları oldu.