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Kopenhag-Başakşehir rövanşının tarihi belli oldu

Anadolu Ajansı

Başakşehir'in Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, 5 Ağustos'ta oynanacak.

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UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Avrupa Ligi maçlarının yeni tarihlerini açıkladı.

Rakibini ilk maçta İstanbul'da 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rövanş karşılaşmasında 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ın misafiri olacak.

Turu kazanan ekip, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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