Kopenhag-Başakşehir rövanşının tarihi belli oldu
Başakşehir'in Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, 5 Ağustos'ta oynanacak.Abone ol
UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Avrupa Ligi maçlarının yeni tarihlerini açıkladı.
Rakibini ilk maçta İstanbul'da 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rövanş karşılaşmasında 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ın misafiri olacak.
Turu kazanan ekip, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.