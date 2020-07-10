Ayasofya cami oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı: Cami artık Diyanetin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı cami olarak ibadete açan kararnameyi imzaladı. Ayasofya Camisi'nin yönetimi Diyanet'e devredildi... Erdoğan, "Hayırlı olsun" dedi...

Abone ol

Danıştay, Ayasofya'nın statüsünün müze olarak değiştirildiği Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından, Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Erdoğan, "Hayırlı olsun" dedi...



Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıkladı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

İşte Danıştay'ın iptal etme gerekçesi

Danıştay'ın Ayasofya kararının gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli bulunduğu, kullanım amacının değiştirilemeyeceği belirtildi.

Caption

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı: Hayırlı Olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ayasofya kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı paylaştı ve "Hayırlı Olsun" dedi. Erdoğan, 'Ayasofya Camii'nin yönetiminin Diyanet'e devredildiğini' duyurdu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: Hayalimizdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Camiyi müzeye çevrilen karar iptal edildiği için cami vasfına dönmüş oldu. Bu kararla birlikte Ayasofya aslında ibadete açılmış oldu. Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile kararın uygulanma usulüne dair bir idari işlem. Ayasofya'nın cami olarak yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oluyor. Bizim gibi birçok kuşağın hayallerinde cami olarak açılması yer almıştı. 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' bizim gençliğimizin, bizden önceki kuşağın gençliğinin en önemli sloganlarından biriydi." dedi.