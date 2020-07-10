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Kahramanmaraş'ta aranan 78 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin son bir haftada aranan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 'yaralama' ve 'hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı. Yakalananlardan 48'i tutuklandı.

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KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce 4 Temmuz'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin gidebileceği tüm adresleri kontrol eden ekipler; 'yaralama, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, fuhşa teşvik, hürriyetten yoksun kılma, vergi usul kanuna muhalefet' gibi suçlardan hapis cezaları ile aranan 34 kişinin de olduğu toplam 78 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 48 kişi tutuklandı.

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