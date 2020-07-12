Danıştay'ın Ayasofya kararı! Siyasiler, gazeteciler ve sanatçılar bakın neler söyledi
Danıştay, Ayasofya’yı müze yapan Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı 'hayırlı olsun' sözleriyle imzaladı. Karar sonrası Twitter'da #AyasofyaCamii hashtagiyle paylaşım rekoru kırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.
130
Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı sonrası Twitter'da yer yerinden oynadı.
230
İşte Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği o karar ve sonrasında yapılan paylaşımlar...
330
430