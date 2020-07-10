ABD'den Ayasofya kararına ilk tepki: Hayal kırıklığına uğradık

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk hükümetinin Ayasofya'nın statüsünü değiştirmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık" denildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk hükümetinin Ayasofya'nın statüsünü değiştirmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık. Türkiye'nin Ayasofya'nın herkesin erişebileceği bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için atacağı adımları öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

AB yüksek temsilcisi Borrell'den ilk açıklama

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Danıştay'ın 1934 tarihli Ayasofya'ya müze statüsü kazandıran Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi kararını "üzücü" bulduklarını dile getirdi.

Yunanistan ve Rusya da tepki gösterdi

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı sonrası ilk tepki Rusya ve Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Kültür Bakanlığı küstah bir açıklama yaparak "Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon" ifadelerini kullandı.

Rus Ortodoks Kilisesi de bir açıklama yaparak, "Ayasofya müzesinin camiye dönüştürülmesi kararından üzüntü duyduk. Karar büyük ayrışmalara yol açabilir" dedi.