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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya'da ilk namaz açıklaması

Danıştay, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, "Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?" sorusuna Meclis Başkanı Şentop, "En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz" yanıtını verdi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- "Bu kararla beraber Ayasofya Cami olarak ibadete açılmış oldu."

- "Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile uygulamaya dair bir işlem bu. Bununla da bütün camilerin yönetiminde olduğu gibi Ayasofya'nın cami olarak yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiş oluyor.

- "Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi bir olay. Ayasofya bizim kuşağımızın, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştır. Hedef olarak, hayal olarak, rüya olarak yer almıştı."

- "'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' bizim gençliğimizin en önemli sloganlarından biriydi."

- "O dönemlerin gençlik liderlerinden sayın Cumhurbaşkanımız o yıllarda da büyük gayret gerçekleştiren biriydi. Onun Cumhurbaşkanlığı'nda Ayasofya kararı anlamlı."

- "Danıştay 10'uncu Dairesinin başkan ve üyelerini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımıza kararname için teşekkür ediyorum."

"Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?"

- "En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz."

Karar TBMM'de okundu

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu.

Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

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