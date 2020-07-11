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Bursa'da gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı

Anadolu Ajansı

BURSA'da sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren, tutuklandı.

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Paylaşımlarıyla ilgili olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Levent Özeren'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özeren tutuklandı.

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

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