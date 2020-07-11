Orhan Pamuk'tan Ayasofya yorumu!

Nobel Ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili BBC'nin sorularını cevapladı. Pamuk kararla ilgili Türkiye'nin kararını eleştirdi.Abone ol
Nobel Ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili yorumda bulundu.
Danıştay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen peş peşe açıklamalarla Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararlaştırıldı.
Yapılan yasal düzenlemenin ardından Nobel Ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk, kararı değerlendirdi.
Orhan Pamuk, BBC’ye yaptığı açıklamada “Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir” ifadelerini kullandı.