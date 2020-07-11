BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  GÜNCEL

Orhan Pamuk'tan Ayasofya yorumu!

Nobel Ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili BBC'nin sorularını cevapladı. Pamuk kararla ilgili Türkiye'nin kararını eleştirdi.

Abone ol

Nobel Ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili yorumda bulundu.

Danıştay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen peş peşe açıklamalarla Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararlaştırıldı.

Yapılan yasal düzenlemenin ardından Nobel Ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk, kararı değerlendirdi.

Orhan Pamuk, BBC’ye yaptığı açıklamada “Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kırmızı bültenle aranan 4 kişi Türkiye'ye iade edildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya'da ilk namaz açıklaması
Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ayasofya kararına ilk tepki!
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak?
Bahçeli: Ayasofya’nın kapıları ardına kadar açılmıştır
AP’den Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye 485 milyon Euro'luk yardım
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta aranan 78 kişi yakalandı
Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer'den Başakşehir yorumu
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi
“1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu” projesi start aldı
Kopenhag-Başakşehir rövanşının tarihi belli oldu
Allah'ın kıyamet gününde yüzüne bakmayacağı 3 büyük günah hangisi
Yorumlar 2 yorum