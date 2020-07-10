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Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ayasofya kararına ilk tepki!

Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılmasının yolunu açan Danıştay kararının ardından ilk tepki Rus Ortodoks Kilisesi'nden geldi. Yapılan açıklamada kararın büyük ayrışmalara yol açabileceği belirtildi.

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Danıştay'ın 1934 tarihli Ayasofya'ya müze statüsü kazandıran Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından tarihi yapının yeniden cami olarak kullanılmasının yolu açıldı.

Danıştay'ın kararına ilk uluslararası tepki Rus Ortodoks Kilisesi'nden geldi. Kilise'den yapılan açıklamada, "Türk mahkemesinin Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını esefle karşılıyoruz. Ne yazık ki Rus Ortodoks Kilisesi'nin ve diğer Ortodoks kiliselerinin sesi duyulmadı. Bu karar daha büyük ayrışmalara neden olabilir" ifadeleri kullanıldı.

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