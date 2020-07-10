Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (10 Temmuz 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5323'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 210.965'e yükseldi. Bakan Koca yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüşün de devam ettiğini açıkladı.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti.

1493 kişi iyileşti

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 1493 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 191 bin 883'e yükseldi. Öte yandan 1182 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 402 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVÜRÜSTEKİ DÜNKÜ TABLO ŞÖYLEYDİ;