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'Buradan iddia ediyorum Erdoğan açamaz' demişti Meral Akşener'den yeni açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'nın açılması tartışmalarında "bakın buradan iddia ediyorum. Sayın Erdoğan onu açamaz" sözleriyle ilgili konuştu, "Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum" dedi.

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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması yankı uyandırdı. İstanbul'un fethinin sembolü olan tarihi yapının camiye çevrilmesi siyasetçilerin gündeminde.

HALK TV'ye konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuya ilişkin konuştu. 

"Sayın Erdoğan'ın kararları konusunda ilk defa yanıldım"

Sözcü TV'de "Sayın Erdoğan'ın şöyle bir A4'e yazmasına bakar. Ama bakın buradan iddia ediyorum. Sayın Erdoğan onu açamaz." dediğini hatırlatan Akşener, Erdoğan'ın hakkını teslim etti:  

"Sayın Erdoğan'ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Bir televizyon programında 'Ayasofya açılır mı' denildiğinde 'sayın Erdoğan açmaz' demiştim. Çünkü o manivelayı seçmen konsodilasyonu nedeniyle elinde tutar demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Sayın Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. "

Akşener'in yanıldığını açık yüreklilikle itiraf etmesini, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesasından video ile paylaştı.

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