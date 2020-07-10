Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Danıştayın 1934'teki Bakanlar Kurulunun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından toplanan vatandaşlar Ayasofya önünde akşam namazı kıldı.
Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş burada akşam namazı kıldı.
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Çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da arasında bulunduğu yaklaşık bin kişi, Ayasofya'da ezan okunmasının ardından tekbir getirdi.
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Kalabalık içerisindeki bazı vatandaşların ellerini göğe kaldırarak dua ettiği görüldü.
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YediHilal Derneğinden Ali Cihangir'in kıldırdığı namaz sırasında yerli ve yabancı basın mensupları da görüntü aldı.
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