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HABER /  POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Ayasofya açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ayasofya'mızın aslına uygun bir şekilde cami olarak yeniden ibadete açılması yolunda gayret gösteren tüm yetkilileri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Erbakan, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ayasofya'mızın aslına uygun bir şekilde cami olarak yeniden ibadete açılması yolunda gayret gösteren tüm yetkilileri ve hukuki kararı alan Danıştay 10. Dairesinin kıymetli mensuplarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah tez zamanda Ayasofya'mızda secde edebilmeyi nasip eylesin."

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