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Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemesinin ilk taksiti 27 Temmuz'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.

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Kamuda çalışan işçilerin ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiyelerin ilk taksiti 27 Temmuz'da, ikinci taksiti 14 Aralık'ta ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cmhurbaşkanlığı kararı;

"4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan kanunun 3'üncü maddesine göre 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14/12/2020 tarihinde ödenmesine; 6772 sayılı Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir."

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