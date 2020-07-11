Muharrem İnce: Davet gelirse Ayasofya'da ilk namaza giderim

Muharrem İnce, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilerek ibadete açılma kararına ilişkin, 'Davet olursa Ayasofya'daki ilk namaza giderim' ifadelerini kullandı.

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Halk TV‘de yayınlanan Taksim Meydanı programında, Ayasofya’nın camileştirilmesi konuşuldu. Programa konuk olan gazetecilerden Özlem Gürses “Muharrem İnce 24 Temmuz’da ilk namaz sırasında Ayasofya’da olabilir” açıklamasını yaptı.

Gürses’in açıklaması üzerine gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayın sırasında CHP'li Muharrem İnce’yi aradı. Saymaz, İnce’ye yayında olduklarını ve dilerse İnce’nin sesini yayına verebileceklerini söyledi.

''Biz ister cami, ister kilise yaparız bunun sorumluluğu bize aittir''

İnce'nin kabul etmemesi üzerine Saymaz, İnce’nin sözlerini dinleyerek şöyle aktardı; "Ayasofya’nın tapusu bize aittir, orası bizim mülkümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti’nindir. Yunanistan, Rusya, ABD Dışişleri Bakanlığı buna karar veremez. Biz ister cami, ister kilise yaparız bunun sorumluluğu bize aittir. Biz karar veririz. Ülkemizi yönetenler ve mahkemelerimiz buna karar vermişse biz uyarız.”

''Davet olursa icabet ederim"

Bu sözlerin ardından İnce, “Ayasofya’ya namaza gidecek misiniz?” sorusu üzerine, “O gün protokol olmaz; ama özel bir gün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim" yanıtını verdi.

''Türkiye’nin egemenlik hakkıdır''

Muharrem İnce, canlı yayın sonrası Twitter hesabından şunları yazdı: ''Ayasofya Türkiye sınırları içindedir ve ibadete açılması kararı Türkiye’nin egemenlik hakkıdır. Buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülke, kuruluş karar veremez.

''Mustafa Kemal Atatürk’e dua etmek ise boynumuzun borcudur''

4 yıl 10 ay 23 gün işgal altında kalan İstanbul’u ve dolayısıyla Ayasofya’yı ‘geldikleri gibi giderler’ diyen ve geldikleri gibi gitmeye mecbur bırakan, işgalden kurtaran Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e dua etmek ise boynumuzun borcudur.”