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Mensah'tan Boyd'un paylaşımına Beşiktaşlıları heyecanlandıran yorum!

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah, Tyler Boyd, Kasımpaşa maçıyla ilgili paylaşımına yorum yaptı.

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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'tan sürpriz bir hamle geldi.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta takımın ilk golüne imza atan Tyler Boyd, Kasımpaşa maçıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bernard Mensah da bu paylaşıma emoji ile cevap verdi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da geçtiğimiz günlerde Mensah'ın transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini açıkladı.

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