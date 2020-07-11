BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  YEREL

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Gül'den Ayasofya'nın cami olma kararına ilk yorum: Tebrik ederim
Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya sessizliği olay oldu
Muharrem İnce: Davet gelirse Ayasofya'da ilk namaza giderim
ABD'ye Suriye'de şok! Esed askeri konvoyunu ele geçirdi
'Buradan iddia ediyorum Erdoğan açamaz' demişti Meral Akşener'den yeni açıklama
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Okulların açılması ertelenebilir
Alex de Souza'dan flaş sözler! Fenerbahçe'ye dönecek mi?
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Libya açıklaması: Barışçıl çözümün alternatifi yok
Fenerbahçe'nin istediği Juan Jesus'a Beşiktaş talip oldu
Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Carrefour kurbanlık fiyatları 2020 küçükbaş koyun fiyatları
Yorumlar