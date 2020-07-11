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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Libya açıklaması: Barışçıl çözümün alternatifi yok

RUSYA Güvenlik Konseyi'yle video konferans yöntemiyle toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamasında "Libya'da barışçıl çözümün alternatifi yok" ifadelerini kullandı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un aktardığına göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güvenlik Konseyi üyeleri Libya'daki durumu kapsamlı şekilde ele aldı.

Putin, burada yaptığı açıklamada; Libya'da barışçıl çözümün alternatifi bulunmadığını vurguladı.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı toplantıda ülkenin güneydoğusunda çözüm konusunda bir ilerleme olmamasından duyulan üzüntü dile getirildi.

Rus yönetimi, Kiev'in Minsk ve Paris'te yapılan anlaşmaları yerine getirmediğini kaydetti.

Balkanlardaki durumu konuşan Putin ve üyeler, tüm süreçlerin BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı doğrultusunda yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda Rusya'daki sosyo-ekonomik konular da masaya yatırıldı.

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