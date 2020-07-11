Fenerbahçe'nin istediği Juan Jesus'a Beşiktaş talip oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de uzun süredir imza attırmak istediği Juan Jesus'u gündeme aldı. İşte detaylar...

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Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar son olarak takıma kaliteli ama maliyeti düşük bir stoper almak için düğmeye bastı.

Vida'ya yol göründü

Senelik 3.5 milyon euro kazanan ve önceki gün kulübe alacakları nedeniyle ihtarname gönderen Vida'yı artık gözden çıkartan (Kasımpaşa maçında yedek kulübesine çekildi) siyah-beyazlılar arayışa girdi.

İki stoper alınacak

Kartal, bu doğrultuda bir süredir Fenerbahçe'nin takibine giren dünya yıldızının peşine düştü. Vida'dan yüksek maliyeti, Ruiz'den ise beklentilerin altında kalması nedeniyle kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon iki stoper alacak.

Juan Jesus bombası

Juan Jesus'un maliyet bakımından Vida'nın neredeyse yarı fiyatında olması Beşiktaş yönetimini cezbeden en önemli nokta oldu. 29 yaşındaki Jesus'un, Sergen Yalçın'ın listesinde olmadığı, ancak menajerlerin sunduğu mali şartları gören başarılı hocanın transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Juan Jesus, profesyonel kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklarda en fazla 7 maç üst üste oynamamazlık yaşadı.

Yan bağlarından sakatlanmıştı

2013-14 sezonunda İnter formasıyla yan bağlarından sakatlanan sambacı stoper, 2018- 19'da Roma'da 5 maç (menisküs), 2019- 20'de de yine Roma'da 3 maç (bel rahatsızlığı) formasından ayrı kaldı.

259 maçta 2 gol 4 asist

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 259 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı stoper Jesus, bu periyotta 2 gol attı, 4 de asist yaptı. 6 gole direkt katkı sağlayan Juan Jesus, bu uzun dönem içerisinde sadece 1 kez direkt kırmızı, 1 kez de ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.