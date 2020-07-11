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Alex de Souza'dan flaş sözler! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

BREZİLYA'da Rede TV'ye konuşan Alex de Souza, “Fenerbahçe’ye bir yönetici olarak dönmem, antrenör olarak ise dönebilirim. Böyle bir davet geleceğini de sanmıyorum.'' dedi.

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Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex de Souza, gelecek sezon sarı-lacivertli takımın başında Türk bir teknik direktör olacağına inandığını söyledi.

''Antrenör olarak ise dönebilirim''
Brezilya'da Rede TV'ye konuşan Alex de Souza, “Fenerbahçe’ye bir yönetici olarak dönmem, antrenör olarak ise dönebilirim. Böyle bir davet geleceğini de sanmıyorum. Emre Belözoğlu ile iyi ilişkilerim var, çok uzun süre birlikte oynadık. Birbirimizle sürekli konuşuruz ve bu konuda bir görüşmemiz olmadı. Türk bir teknik direktör alacaklarını düşünüyorum.” dedi.

''Faturayı Jailson ödüyor''
Kulüpteki Brezilyalıların durumunda değinen eski Fenerbahçe kaptanı, “Fenerbahçe sezonu stopersiz geçirdi ve Jailson’u, Luiz Gustavo’yu ve diğer geçici oyuncuları kullandılar. Jailson’un stoper oynayacak gücü ve karakteri yok. O da şu anda kulüpteki organizasyonsuzluğun faturasını ödüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk favorisi Başakşehir
Süper Lig’de son düzlüğe girilirken favorinin Başakşehir olduğunu ifade eden Alex, “bu ortamda oynamaya alışıklar. Taraftarı olmayan bir kulüp. Tüm taraftarları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oluşturduğu bir şehirdeler. Şu anda seyircisiz oynandığından, avantajlılar” diye konuştu.

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