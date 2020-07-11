Abdullah Gül'den Ayasofya'nın cami olma kararına ilk yorum: Tebrik ederim

Ayasofya'nın cami statüsüne geçirilip ibadete açılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması hayırlı olsun. Bu tarihi karar aziz milletimizi mutlu etmiştir. Emeği geçenleri tebrik ederim" dedi.

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Dün tüm Türk ve İslam alemi için tarihi bir gün yaşandı. Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Ayasofya 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Ayasofya kararıyla ilgili birçok siyasi isimden peş peşe destek paylaşımları gelirken, bir açıklama da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi.

"Bu tarihi karar aziz milletimizi mutlu etmiştir''

Abdullah Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması hayırlı olsun. Bu tarihi karar aziz milletimizi mutlu etmiştir. Emeği geçenleri tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması hayırlı olsun. Bu tarihi karar aziz milletimizi mutlu etmiştir. Emeği geçenleri tebrik ederim. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) July 10, 2020

Ne olmuştu?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.