BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki terörist yok edildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, Gri listedeki Hejar kod adlı Halis Eroğlu, Erzurum’da etkisiz hale getirildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirilmiştir.''

Gri listede yer alıyordu
Etkisiz hale getirilen teröristin,  terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Ayasofya'nın halılarının parasını cebinden verdi Ahmet Anapalı 'kesin bilgi' dedi
Diyanet'e ve üniversitelere yeni atamalar Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de
Abdullah Gül'den Ayasofya'nın cami olma kararına ilk yorum: Tebrik ederim
Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya sessizliği olay oldu
Muharrem İnce: Davet gelirse Ayasofya'da ilk namaza giderim
ABD'ye Suriye'de şok! Esed askeri konvoyunu ele geçirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Mert Günok varsa sorun yok
Beşiktaş geleceğin takımı için kolları sıvadı! Listede iki isim var
Fenerbahçe Beko'da Mehmet Okur bombası
Küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine yem desteği Resmi gazetede yayımlandı
Fenerbahçe'nin konuğu Sivasspor
Yasin Obuz aslen nereli yaşı kaç Yasin Obuz boyu ve kilosu kaç?
Yorumlar