İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki terörist yok edildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, Gri listedeki Hejar kod adlı Halis Eroğlu, Erzurum’da etkisiz hale getirildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirilmiştir.''

Gri listede yer alıyordu

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi.