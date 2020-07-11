Erdoğan Ayasofya'nın halılarının parasını cebinden verdi Ahmet Anapalı 'kesin bilgi' dedi
Tarihçi Ahmet Anapalı, camiye çevrilen Ayasofya'nın halılarının parasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cebinden verdiğini ima eden paylaşımda bulundu.Abone ol
Danıştay'ın Ayasofya'ya ibadet yolunu açan kararından yaklaşık 1 ay önce halı siparişi verildiğini duyurarak dikkatleri üzerine çeken tarihçi Ahmet Anapalı'dan bir bomba paylaşım daha geldi.
Ayasofya'nın camiye çevrileceğini 1 ay önceden söylemişti
Ayasofya'nın camiye çevrileceğini bilerek herkesin konuştuğu isim olan araştırmacı-yazar Anapalı, bu kez de Danıştay'ın kararından sonra bir çarpıcı bilgi aktardı.
Twitter hesabından açıklama yapan Anapalı, "Bir kesin bilgi daha vereyim mi; Ayasofya Camii için hazırlanan 14 bin Metrekarelik halının parasını devlet vermedi. Tüm dünyanın tanıdığı, Avrupalılar tarafından son yüzyılın SELAHADDİN-i EYYUBİSİ olarak bilinen, ümmetin Halife dediği biri verdi." ifadelerine yer verdi.
Bir kesin bilgi daha vereyim mi; Ayasofya Camii için hazrlanan 14 bin Metrekarelik halının parasını devlet vermedi. Tüm dünyanın tanıdığı, Avrupalılar tarafından son yüzyılın SELAHADDİN-i EYYUBİSİ olarak bilinen, ümmetin Halife dediği biri verdi. https://t.co/ZgDSSxnDN3— Ahmet Anapalı (@ahmetanapalitr) July 10, 2020