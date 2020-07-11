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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan Ayasofya'nın halılarının parasını cebinden verdi Ahmet Anapalı 'kesin bilgi' dedi

Tarihçi Ahmet Anapalı, camiye çevrilen Ayasofya'nın halılarının parasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cebinden verdiğini ima eden paylaşımda bulundu.

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Danıştay'ın Ayasofya'ya ibadet yolunu açan kararından yaklaşık 1 ay önce halı siparişi verildiğini duyurarak dikkatleri üzerine çeken tarihçi Ahmet Anapalı'dan bir bomba paylaşım daha geldi.

Ayasofya'nın camiye çevrileceğini 1 ay önceden söylemişti

Ayasofya'nın camiye çevrileceğini bilerek herkesin konuştuğu isim olan araştırmacı-yazar Anapalı, bu kez de Danıştay'ın kararından sonra bir çarpıcı bilgi aktardı.

Twitter hesabından açıklama yapan Anapalı, "Bir kesin bilgi daha vereyim mi; Ayasofya Camii için hazırlanan 14 bin Metrekarelik halının parasını devlet vermedi. Tüm dünyanın tanıdığı, Avrupalılar tarafından son yüzyılın SELAHADDİN-i EYYUBİSİ olarak bilinen, ümmetin Halife dediği biri verdi." ifadelerine yer verdi.

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