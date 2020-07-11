Yıldız Tilbe Twitter'dan yaptığı Ayasofya paylaşımıyla beğenileri kaptı

Peki, Yıldız Tilbe kimdir?

Yıldız Tilbe, 1966 yılında Tuncelili bir anne ile Ağrılı bir babanın altıncı ve son çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Babası mevsimlik işçiydi. Geçim sıkıntılarından dolayı ortaokul ikinci sınıftan sonra okulu bırakmak zorunda kaldı. 18 yaşından önce evlenen genç Yıldız Tilbe'nin bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu. Ancak bu evlilik sadece 5 yıl sürdü.