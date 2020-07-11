Yıldız Tilbe Twitter'dan yaptığı Ayasofya paylaşımıyla beğenileri kaptı
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla Twitter'da Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımla gönüllere yeniden taht kurdu.
Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Büyük sevinçle karşılanan karar sonrası şarkıcı Yıldız Tilbe, kişisel Twitter hesabı üzerinden Ayasofya ile ilgili paylaşımda bulundu.
Yıldız Tilbe paylaşımında, "Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım" ifadelerini kullandı.
Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirasının tekrar sahibine kavuştuğunu söyleyen Tilbe, "Mal sahibine döndü, hak yerini buldu. Ayasofya Bizans'ta iken, Allah'ın evi olan ibadethane idi. Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allah'ın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi. Ayasofya ibadethanedir her dinde, bizde camidir." ifadelerini kullandı.
Peki, Yıldız Tilbe kimdir?
Yıldız Tilbe, 1966 yılında Tuncelili bir anne ile Ağrılı bir babanın altıncı ve son çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Babası mevsimlik işçiydi. Geçim sıkıntılarından dolayı ortaokul ikinci sınıftan sonra okulu bırakmak zorunda kaldı. 18 yaşından önce evlenen genç Yıldız Tilbe'nin bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu. Ancak bu evlilik sadece 5 yıl sürdü.