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Samsun'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alınarak savcılıkça sınır dışı edildi.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla iltisaklı kurumlarla yapılan müşterek çalışmalarda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Samsun'da oldukları tespit edilen Irak uyruklu 9 şahsa yönelik operasyon düzenledi.

9 Iraklı gözaltına alındı 

Operasyonda toplam 9 Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılmasına karar verilen DEAŞ şüphelileri gerekli idari sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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