BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  DÜNYA

Rus senatör Kosaçev'den Ayasofya kararına ilişkin yorum rahatsız oldu

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Ayasofya'nın statüsünün camiye dönüştürülmesi nedeniyle Türkiye'nin tüm dünyanın gözünde dinler arası dengeyi bozan ülke olarak görüleceğini öne sürdü.

Abone ol

Facebook hesabından açıklama yapan Kosaçev, "Dünyadaki birçok siyasi ve Hristiyan yetkili, duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Bundan sonra Türkiye'nin tüm dünyanın gözünde dinler arası dengeyi bozan ülke olarak görüleceğini ve önemli bölgesel güç olarak otoritesini yitireceğini düşünüyorum" dedi.

Danıştay'ın kararının tüm Hristiyan dünyasında son derece olumsuz tepki çekeceğini söyleyen Kosaçev, elbette bunun herhangi bir ülkenin tamamen iç meselesi olarak görülebileceğini ancak Ayasofya'nın tarihte farklı bir öneme sahip olduğunu ekledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca uyardı: Bugün en az 1000 kişi yakalanacak
Erdoğan Ayasofya'nın halılarının parasını cebinden verdi Ahmet Anapalı 'kesin bilgi' dedi
Diyanet'e ve üniversitelere yeni atamalar Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de
Abdullah Gül'den Ayasofya'nın cami olma kararına ilk yorum: Tebrik ederim
Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya sessizliği olay oldu
Muharrem İnce: Davet gelirse Ayasofya'da ilk namaza giderim
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki terörist yok edildi
Mert Günok varsa sorun yok
Beşiktaş geleceğin takımı için kolları sıvadı! Listede iki isim var
Fenerbahçe Beko'da Mehmet Okur bombası
Küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine yem desteği Resmi gazetede yayımlandı
Can Tanrıyar'ın evlilikleri oğlunun annesi ilk eşi kimdir?
Yorumlar 1 yorum