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KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Ayasofya kararını selamlıyoruz

TÜRKİYE'nin tarihine sahip çıktığını belirten Ersin Tatar, kimsenin buna itiraz etmemesi gerektiğini vurguladı.

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Danıştay kararıyla Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sevinçle karşılandı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ayasofya ile ilgili kararı değerlendirdi.

"Tarihi bir an, kararı selamlıyoruz." diyen Başbakan Tatar, Türkiye'nin aldığı karara herkesin saygılı olmak zorunda olduğunu söyledi.

"Allah, Ayasofya’da hayırlı namazlar kılmayı, dualar etmeyi nasip etsin"

Ayasofya’nın çok önemli bir değer olduğuna işaret eden Tatar, “Önemli bir karar alınmıştır. Yakından takip ettik. Allah, Ayasofya’da hayırlı namazlar kılmayı, dualar etmeyi nasip etsin. Yapılan ibadetleri kabul etsin. Egemen bir devlet olan Türkiye, tarihine ve ortak değerlerine sahip çıkmıştır. Kimse buna itiraz etmemelidir.” dedi.

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