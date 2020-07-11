BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  YEREL

Konya'da 155 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı

Girdiği iş yerlerindeki soyunma odalarından yaklaşık 5 bin TL para çalan ve daha önce poliste 153 kaydı bulunan zanlı, 2 dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Abone ol

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerinde meydana gelen para hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 5 bin TL parayı çalan şüphelinin daha önce de aynı suçtan hakkında işlem yapılan 26 yaşındaki Abdullah Kara olduğunu tespit etti.

Kara'nın merkez Meram ilçesindeki adresine giden polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Suçunu itirat etti 

Üzerinde, hırsızlık olayında giydiği kıyafetleri bulunan Kara, suçunu itiraf etti. Daha önce muavinlik yaptığını ve paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirten Kara'nın iş yerlerinde özellikle işçilerin soyunma odalarından hırsızlık yaptığı, farklı suçlardan 153 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Kara, 2 farklı dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Srebrenitsa soykırımı mesajı
Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
Bakan Murat Kurum'dan Salda Gölü açıklaması 1 Ağustos'tan itibaren başlıyor
Fahrettin Koca uyardı: Bugün en az 1000 kişi yakalanacak
Erdoğan Ayasofya'nın halılarının parasını cebinden verdi Ahmet Anapalı 'kesin bilgi' dedi
Diyanet'e ve üniversitelere yeni atamalar Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de
ÖNCEKİ HABERLER
TDK Türkçe Sözlüğü"nü 100 bin kişi akıllı telefonlarına indirdi
Göktürk'te binanın çatısı alev alev yandı
CHP'den havai fişek yasaklansın teklifi
Mehmet Ekici Almanya'ya gitti Fenerbahçe'ye dönmek istemiyor
Sakarya’da 2 kadın termal tesisteki odalarında silahla öldürüldü
Engelli maaşı alana kurban bayramı ikramiyesi var mı?
Yorumlar